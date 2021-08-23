Зеленский не исключает кадровых ротаций в правительстве

По мнению Зеленского, некоторые украинские министры "начинают много говорить тогда, когда нечего показать" Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский рассказал в интервью каналу "Интер", его цитирует сайт Офиса президента.

По мнению главы государства, правительство работает более эффективно, если должности министров занимают менеджеры, а не политики.

"Среди министров наконец-то появились менеджеры, а не политики. Я считаю, что министр инфраструктуры [Александр] Кубраков отчитывается стране количеством, тысячами километров построенных дорог. Я считаю, что министр здравоохранения [Виктор] Ляшко должен отчитываться стране количеством миллионов вакцин, которые он завез. Если мы вакцинируем сегодня 150 тыс. человек в сутки, то я считаю, что это ответ, нормальный он министр или нет", – сказал Зеленский.

Глава государства считает, что проблема "некоторых министров" заключается в том, что они "начинают много говорить тогда, когда нечего показать", указано в сообщении ОП.