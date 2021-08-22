Отставки в Нацполиции продолжаются. Уволился глава полиции Одесской области

"Я могу подтвердить решение, которое было принято главой Национальной полиции [Игорем Клименко] по согласованию с министром. При устной беседе с главой Нацполиции мной было принято решение подать в отставку", – сказал Бех.
По его словам, он уже написал рапорт и завершит работу на должности 26 августа.
Бех отметил, что о причинах увольнения рассказать не может, но добавил, что "все должности на государственной службе являются временными", а потому "всегда следует быть готовым, что ты находишься на месте временно".
Свои дальнейшие карьерные планы Бех не озвучил.
Он занимал должность с апреля 2019 года, до того руководил полицией в Полтавской и Харьковской областях.
По информации агентства УНН, управлять ГУ Национальной полиции в Одесской области будет генерал Николай Семенишин. Сообщается, что приказ о его назначении уже подписан. Семенишин в 2011 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Революции достоинства вернулся в органы. Возглавлял управления МВД в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, с сентября 2017-го служил начальником полиции в Донецкой области.
13 июля 2021 года Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Министерство возглавил глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Кабинет Министров Украины после отставки Авакова уволил нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.
В августе подал в отставку глава полиции Киева Андрей Крищенко. Вместо него на должность был назначен Иван Выговский. Также уволились руководители Нацполиции в Черновицкой и Харьковской областях.