Отставки в Нацполиции продолжаются. Уволился глава полиции Одесской области

"Я могу подтвердить решение, которое было принято главой Национальной полиции [Игорем Клименко] по согласованию с министром. При устной беседе с главой Нацполиции мной было принято решение подать в отставку", – сказал Бех.

По его словам, он уже написал рапорт и завершит работу на должности 26 августа.

Бех отметил, что о причинах увольнения рассказать не может, но добавил, что "все должности на государственной службе являются временными", а потому "всегда следует быть готовым, что ты находишься на месте временно".

Свои дальнейшие карьерные планы Бех не озвучил.

Он занимал должность с апреля 2019 года, до того руководил полицией в Полтавской и Харьковской областях.

По информации агентства УНН, управлять ГУ Национальной полиции в Одесской области будет генерал Николай Семенишин. Сообщается, что приказ о его назначении уже подписан. Семенишин в 2011 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Революции достоинства вернулся в органы. Возглавлял управления МВД в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, с сентября 2017-го служил начальником полиции в Донецкой области.