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Отставки в Нацполиции продолжаются. Уволился глава полиции Одесской области

Бех возглавлял полицию Одесской области с 2019 года
Бех возглавлял полицию Одесской области с 2019 года
Фото: Олег Бех / Facebook

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, генерал третьего ранга Олег Бех подал в отставку. Об увольнении он сообщил в эфире местного "7 канала".

"Я могу подтвердить решение, которое было принято главой Национальной полиции [Игорем Клименко] по согласованию с министром. При устной беседе с главой Нацполиции мной было принято решение подать в отставку", – сказал Бех.

По его словам, он уже написал рапорт и завершит работу на должности 26 августа.

Бех отметил, что о причинах увольнения рассказать не может, но добавил, что "все должности на государственной службе являются временными", а потому "всегда следует быть готовым, что ты находишься на месте временно".

Свои дальнейшие карьерные планы Бех не озвучил.

Он занимал должность с апреля 2019 года, до того руководил полицией в Полтавской и Харьковской областях.

По информации агентства УНН, управлять ГУ Национальной полиции в Одесской области будет генерал Николай Семенишин. Сообщается, что приказ о его назначении уже подписан. Семенишин в 2011 году ушел на пенсию по выслуге лет, но после Революции достоинства вернулся в органы. Возглавлял управления МВД в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, с сентября 2017-го служил начальником полиции в Донецкой области.

Контекст:

13 июля 2021 года Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Министерство возглавил глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Кабинет Министров Украины после отставки Авакова уволил нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.

В августе подал в отставку глава полиции Киева Андрей Крищенко. Вместо него на должность был назначен Иван Выговский. Также уволились руководители Нацполиции в Черновицкой и Харьковской областях.

Теги: МВД, Одесса, полиция, Одесская область, отставка, Национальная полиция, увольнение, Нацполиция, Олег Бех, Игорь Клименко
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