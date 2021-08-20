Глава полиции Харьковской области ушел в отставку

Рубель возглавлял региональное управление Нацполиции меньше года Фото: Андрій Рубель / Facebook

"Пришло время двигаться дальше. Почти девять месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими – для меня это уже история", – написал Рубель.

Он поблагодарил личный состав за профессионализм, работу и желание меняться.

"Желаю всем вам новых достижений, поддержки и терпения родных, понимания и взаимодействия с харьковчанами. Идем дальше. Служим и защищаем!" – подытожил Рубель.

Рубель возглавил ГУ Нацполиции в Харьковской области в декабре 2020 года. До этого назначения он работал в департаментах уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Нацполиции, руководил работой полиции Закарпатской области.