"В его глазах я не увидел желания уходить". Разумков опроверг слухи об отставке министра Ткаченко

Сейчас у власти "нет определенной стратегии по поводу кадровых изменений, которые могут произойти в сентябре", сообщил Разумков Фото: rada.gov.ua

"Я видел Александра Владиславовича недавно. Он занимается своей работой, и в его глазах я не увидел желания уходить со своей должности. У него много планов, в том числе, и на осень... Скажем так, во время нашей встречи он не говорил о том, что планирует заниматься чем-то другим, кроме как развитием министерства", – сказал Разумков.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли в парламенте возможность отставки или увольнения с должностей Ткаченко, а также министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи, спикер сказал, что "разговоры есть разные и не только о троих, дискуссии вызывают и другие министры", но называть конкретные фамилии отказался.

"По состоянию на сегодняшний день пока что ни заявлений от них, ни предложений от премьер-министра не поступало", – подчеркнул Разумков, и пообещал, если таковые появятся, "обязательно реагировать".

Он также не подтвердил информацию о том, что встреча президента с партией "Слуга народа", предварительно запланированная на конец августа или начало сентября, будет касаться кадровых ротаций в Кабмине, в том числе отставки Тарана, Малюськи и Ткаченко.

"Пока что это только разговоры, потому что сначала планировалась встреча в конце прошедшей сессии, потом речь шла о том, что она состоится позже. Но предмет этой встречи пока что такой, аморфный, то есть о какой-либо конкретике никто никому еще не говорил", – уточнил спикер Рады.

Он не стал делать прогнозов о возможности глобальных кадровых ротаций в Кабмине грядущей осенью.

"Сегодня, в конце июля, нет определенной стратегии по поводу кадровых изменений, которые могут произойти в сентябре, да и я не считаю это логичным", – пояснил спикер.

Разумков в середине июля говорил о наличии вопросов "как минимум к троим" членам Кабмина.