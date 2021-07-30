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"В его глазах я не увидел желания уходить". Разумков опроверг слухи об отставке министра Ткаченко

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Сейчас у власти "нет определенной стратегии по поводу кадровых изменений, которые могут произойти в сентябре", сообщил Разумков
Сейчас у власти "нет определенной стратегии по поводу кадровых изменений, которые могут произойти в сентябре", сообщил Разумков
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о возможной отставке Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины в сентябре. Обсуждение кадровых вопросов в парламенте и партии "Слуга народа" Разумков прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина".

"Я видел Александра Владиславовича недавно. Он занимается своей работой, и в его глазах я не увидел желания уходить со своей должности. У него много планов, в том числе, и на осень... Скажем так, во время нашей встречи он не говорил о том, что планирует заниматься чем-то другим, кроме как развитием министерства", – сказал Разумков.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли в парламенте возможность отставки или увольнения с должностей Ткаченко, а также министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи, спикер сказал, что "разговоры есть разные и не только о троих, дискуссии вызывают и другие министры", но называть конкретные фамилии отказался.

"По состоянию на сегодняшний день пока что ни заявлений от них, ни предложений от премьер-министра не поступало", – подчеркнул Разумков, и пообещал, если таковые появятся, "обязательно реагировать".

Он также не подтвердил информацию о том, что встреча президента с партией "Слуга народа", предварительно запланированная на конец августа или начало сентября, будет касаться кадровых ротаций в Кабмине, в том числе отставки Тарана, Малюськи и Ткаченко.

"Пока что это только разговоры, потому что сначала планировалась встреча в конце прошедшей сессии, потом речь шла о том, что она состоится позже. Но предмет этой встречи пока что такой, аморфный, то есть о какой-либо конкретике никто никому еще не говорил", – уточнил спикер Рады.

Он не стал делать прогнозов о возможности глобальных кадровых ротаций в Кабмине грядущей осенью.

"Сегодня, в конце июля, нет определенной стратегии по поводу кадровых изменений, которые могут произойти в сентябре, да и я не считаю это логичным", – пояснил спикер.

Разумков в середине июля говорил о наличии вопросов "как минимум к троим" членам Кабмина. 

Контекст:

13 июля, когда Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД, СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра. В частности, назывались имена Малюськи, Тарана и Ткаченко.

Эти сообщения опроверг глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. "Вы зашугали весь Кабмин!" – обратился Арахамия к журналистам.

Однако позднее Арахамия заявил, что "будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью".

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, Александр Ткаченко, ротация, отставка, парламент, Андрей Таран, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Денис Малюська, Кабмин
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