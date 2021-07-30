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ПОЛИТИКА

К деятельности киностудий в Украине следует привлечь частников – Ткаченко

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Ткаченко: Бизнесмен не будет вкладывать деньги в объект, на 50% принадлежащий государству
Ткаченко: Бизнесмен не будет вкладывать деньги в объект, на 50% принадлежащий государству
Фото: pixabay.com

Киностудии в Украине не должны быть государственными. Такое мнение министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выразил изданию Delo.ua в интервью, которое было опубликовано 27 июля.

Речь об этом зашла после вопроса о вероятности приватизации киностудии имени Довженко, территория которой в Киеве, по словам журналиста, "не используется рационально".

"У меня нет точного решения относительно киностудии Довженко, но остальные киностудии, на мой взгляд, стоит приватизировать или создать государственно-частное партнерство. Киностудии в прежнем виде потеряли свою актуальность. Их трансформацией в современные площадки, на которых можно было бы не только снимать, но и получать качественный сервис, должны заниматься частные люди", – сказал министр.

По словам Ткаченко, "удивительно государству иметь киностудии, когда кинорынок на 95% частный".

Он рассказал о ситуации на Одесской киностудии, акциями которой он владел ранее.

"15 лет назад, когда я имел отношение к этой киностудии, все боялись, что территорию застроят. Этого не произошло, однако застроили вокруг нее, и теперь горизонта, на котором можно было снимать, фактически нет. Если бы 15 лет назад киностудию приватизировали, мы получили бы весомый толчок для развития инфраструктуры. Бизнесмен не будет вкладывать деньги в объект, который на 50% принадлежит государству. У нас еще есть возможность наверстать упущенное", – считает глава Минкульта.

Контекст:

Киностудия имени Довженко была включена в список 800 объектов госсобственности, подлежащих приватизации в 2017–2020 годах. Генеральный директор киностудии Олесь Янчук заявлял в августе 2017 года, что информация о планируемой приватизации киностудии является ошибочной. По его словам, на тот момент первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов "по ошибке включил киностудию в список из 800 объектов, предложенных для приватизации".

В сентябре 2017 года тогдашний министр культуры Евгений Нищук говорил, что киностудию нельзя приватизировать, поскольку это объект, имеющий статус национального.

Сразу после инаугурации в мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский называл развитие украинского кинематографа "одной из приоритетных задач".

Теги: культура, Александр Ткаченко, приватизация, киностудия, Одесская киностудия, Киностудия имени Довженко
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