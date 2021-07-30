К деятельности киностудий в Украине следует привлечь частников – Ткаченко

Ткаченко: Бизнесмен не будет вкладывать деньги в объект, на 50% принадлежащий государству Фото: pixabay.com

Речь об этом зашла после вопроса о вероятности приватизации киностудии имени Довженко, территория которой в Киеве, по словам журналиста, "не используется рационально".

"У меня нет точного решения относительно киностудии Довженко, но остальные киностудии, на мой взгляд, стоит приватизировать или создать государственно-частное партнерство. Киностудии в прежнем виде потеряли свою актуальность. Их трансформацией в современные площадки, на которых можно было бы не только снимать, но и получать качественный сервис, должны заниматься частные люди", – сказал министр.

По словам Ткаченко, "удивительно государству иметь киностудии, когда кинорынок на 95% частный".

Он рассказал о ситуации на Одесской киностудии, акциями которой он владел ранее.

"15 лет назад, когда я имел отношение к этой киностудии, все боялись, что территорию застроят. Этого не произошло, однако застроили вокруг нее, и теперь горизонта, на котором можно было снимать, фактически нет. Если бы 15 лет назад киностудию приватизировали, мы получили бы весомый толчок для развития инфраструктуры. Бизнесмен не будет вкладывать деньги в объект, который на 50% принадлежит государству. У нас еще есть возможность наверстать упущенное", – считает глава Минкульта.