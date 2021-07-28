В Раде начали собирать подписи для проведения внеочередного заседания 23 августа – Разумков

Разумков выразил уверенность, что подписей за созыв внеочередного заседания сессии ВРУ на 23 августа будет более чем достаточно Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Будет внеочередная сессия Верховной рады Украины. Надеюсь, она состоится 23 августа", - отметил Разумков.

Он отметил, что согласно законодательству, необходимо собрать не менее 150 подписей народных депутатов, и выразил уверенность, что "подписей будет более чем достаточно".

По его словам, на внеочередной сессии планируется принять постановление о парламентском измерении Крымской платформы.

Разумков отметил, что в День независимости 24 августа Рада соберется на торжественное заседание, проведение которого требует сбора подписей народных депутатов, поскольку пока не планируется принятие каких-либо решений в этот день.

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