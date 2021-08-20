Глава полиции Черновицкой области подал в отставку

Дмитриев заявил, что за три года его руководства Черновицкая область была самой безопасной в Украине.

"За это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения – без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины", – написал он.

Дмитриев поблагодарил коллег из других ведомств за сотрудничество и пообещал, что продолжит "неутомимо прилагать усилия для благосостояния государства, правопорядка в обществе и покоя граждан".