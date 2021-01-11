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В Верховном Суде Украины разъяснили, когда толкание полицейского не считается сопротивлением правоохранителю

В Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда Украины объяснили, что хватание полицейского за одежду, чтобы избежать падения, не может квалифицироваться как сопротивление правоохранителю.

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Полицейский должен предупредить человека о намерении применить физическую силу
Полицейский должен предупредить человека о намерении применить физическую силу
Фото: depositphotos.com

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда на своей странице в Facebook разъяснил, какие действия человека при задержании полицией не могут считаться сопротивлением правоохранителям.

В суде подчеркнули, что действия, направленные на противодействие неоправданному и чрезмерному насилию со стороны полицейского, не могут квалифицироваться как сопротивление правоохранителю (ст. 342 Уголовного кодекса Украины). К таким действиям, в частности, суд отнес ситуации, когда человек:

  • отталкивает полицейского, чтобы предотвратить удар дубинкой;
  • закрывает лицо от удара, в результате чего полицейский получает травму руки;
  • хватается за одежду полицейского, чтобы предотвратить падение.

Как отметили в суде, цель вышеуказанных действий состоит не в противодействии законной деятельности полиции, а в избежании опасности для жизни и здоровья человека, а потому их нельзя квалифицировать по ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

Кассационный уголовный суд также добавил, что для проведения границы между сопротивлением и рефлекторными реакциями и самозащитой нужно принимать во внимание не только факт физического воздействия на полицейского, но и контекст.

"Решая, есть ли в действиях обвиняемого состав сопротивления, суд должен убедиться, что примененные к обвиняемому меры со стороны полиции были необходимыми и соразмерными сложившейся ситуации и были применены в соответствии с процедурой, установленной законом", – пояснили в суде.

Кроме того, ст. 43 закона Украины "О Национальной полиции" обязывает полицейского заранее предупредить человека о намерении применить физическую силу и предоставить ему достаточно времени для выполнения требования полицейского. Без предупреждения полицейский может применить силу только в случае, если промедление может навредить здоровью/жизни правоохранителя или других лиц, объяснили в суде.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/875979539843599

Теги: полиция, Верховный Суд
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