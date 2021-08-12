Треть украинцев положительно относятся к отставке Авакова – опрос

В то же время 15,3% опрошенных сказали, что негативно восприняли уход Авакова из МВД.

36,7% респондентов заявили, что им все равно, о смене руководства министерства.

Еще 14,8% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.