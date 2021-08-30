"Осень будет достаточно эмоциональной". Разумков прогнозирует кадровые ротации в правительстве Украины

Разумков: Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями Фото: rada.gov.ua

"Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Действительно, фамилии [министров] и так звучат, но я не думаю, что их сегодня стоит озвучивать. Но к ряду министров есть претензии как у Верховной Рады, как у профильных комитетов, так и, я думаю, что и у общества. Поэтому некоторые ротации в Кабмине я лично также прогнозирую", – сказал Разумков.

При этом то, "как быстро эти ротации произойдут и насколько массовыми они будут", спикер назвал "вопросом дискуссий", позиций фракции "Слуга народа" и профильных парламентских комитетов.

"Но думаю, что осень будет достаточно эмоциональной", – добавил Разумков.