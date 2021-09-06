В "Слуге народа" обсуждают отставку пятерых министров – СМИ

В частности, источники из "Слуги народа" рассказали, что под угрозой увольнения находится министр юстиции Денис Малюська.

"Всеми этими отставками и назначениями занимается или глава Офиса президента Андрей Ермак, или его заместители. Например, юстицию в ОП опекает Андрей Смирнов, он же и лоббирует увольнение Малюськи. Смирнов говорит, что работа этого министра его не устраивает, что он фрик, что он занимается на своей работе непонятно чем. Но новых кандидатов на эту должность пока нет", – сказал собеседник издания.

Еще несколько собеседников в партии "Слуга народа" и фракции "Батьківщина" рассказали, что также обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

По словам еще одного депутата, другие кадровые ротации пока поставлены на паузу. В частности, речь идет о возможной отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На его увольнение пока не хватает голосов в парламенте, говорит источник. Также обсуждается отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой