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В "Слуге народа" обсуждают отставку пятерых министров – СМИ

Уйти в отставку могут пять министров
Уйти в отставку могут пять министров
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Издание "Телеграф" узнало имена нескольких украинских министров, которые могут покинуть свои должности уже в сентябре этого года.

В частности, источники из "Слуги народа" рассказали, что под угрозой увольнения находится министр юстиции Денис Малюська.

"Всеми этими отставками и назначениями занимается или глава Офиса президента Андрей Ермак, или его заместители. Например, юстицию в ОП опекает Андрей Смирнов, он же и лоббирует увольнение Малюськи. Смирнов говорит, что работа этого министра его не устраивает, что он фрик, что он занимается на своей работе непонятно чем. Но новых кандидатов на эту должность пока нет", – сказал собеседник издания.

Еще несколько собеседников в партии "Слуга народа" и фракции "Батьківщина" рассказали, что также обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

По словам еще одного депутата, другие кадровые ротации пока поставлены на паузу. В частности, речь идет о возможной отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На его увольнение пока не хватает голосов в парламенте, говорит источник. Также обсуждается отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой

Контекст:

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. 

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины. 

Теги: ВО Батьківщина, Олег Уруский, Андрей Таран, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Ирина Венедиктова, Андрей Ермак, Алексей Чернышов, Денис Малюська, Марина Лазебная
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