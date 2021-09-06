Стефанчук: Я убежден, что Конституции Украины потребуется очень серьезный пересмотр

Стефанчук: Даже авторы Конституции признают, что она выполнила ту функцию, которая на нее возлагалась Фото: rada.gov.ua

Стефанчук рассказывал, какие изменения в Конституцию Рада будет рассматривать на ближайшей сессии. По его словам, речь идет о законопроектах, касающихся реформы децентрализации, а также порядка назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

"Сегодня создается ряд новых органов, которых не было на момент принятия Конституции Украины. И поэтому крайне важно установить конституционный порядок назначения и увольнения руководителей этих органов. Мне кажется, что мы нашли очень правильный подход, который уравновесит все ветви власти в этом вопросе. Поэтому нам необходимо завершить этот путь. Но в целом я глубоко убежден, что Конституции на каком-то этапе потребуется очень серьезный пересмотр. И не только потому, что прошло 25 лет с момента ее внедрения. Даже авторы Конституции во время общения признают, что она выполнила ту функцию, которая на нее возлагалась, и поэтому в очень многих вопросах должна быть пересмотрена", – сказал Стефанчук, не конкретизируя сроков.

По его словам, пересмотреть необходимо будет нормы, касающиеся прав человека и гражданина.

"Появился ряд новых прав, которых не было в то время, когда писалась Конституция. В частности, это цифровые права, так называемые права пятого поколения. Поэтому их также нужно адекватно отразить", – пояснил вице-спикер.

Сейчас Украина имеет фактически Конституцию 1996 года, "которая держится как на подпоре в виде закона "О возобновлении действия отдельных положений Конституции Украины", который был на скорую руку принят в 2014 году", добавил Стефанчук. По его мнению, это "так себе конструкция – и по прочности, и по юридической силе".

"Но это то, что мы получили в наследство от предшественников, которые именуют себя "профессиональными государственными деятелями". Поэтому наша задача в том, чтобы удержать и укрепить эту конструкцию. Именно поэтому мы создали самое большое межфракционное депутатское объединение "За конституционную реформу и эффективную власть", в состав которого вошли 283 народных депутата и сопредседателем которого я имею честь быть. Самой важной задачей этого объединения, как я считаю, является прежде всего осовременивание Конституции Украины, удержание и укрепление действующей модели государственного устройства, расширение прав человека и гражданина, обеспечение их действенными гарантиями", – резюмировал Стефанчук.