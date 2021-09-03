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Офис омбудсмена напомнил о Конституции мэру Ивано-Франковска, угрожавшему увольнениями непривитым от COVID-19

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Марцинкив писал, что сотрудники исполкома горсовета "должны быть 100% вакцинированы"
Марцинкив писал, что сотрудники исполкома горсовета "должны быть 100% вакцинированы"
Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Офис омбудсмена Украины Людмилы Денисовой обратился к городским властям Ивано-Франковска с напоминанием о необходимости соблюдать Конституцию. Об этом 3 сентября проинформировал сайт офиса.

"Во время мониторинга социальной сети Facebook уполномоченным ВРУ по правам человека было обнаружено сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы, а в случае отказа от прививки, по его словам, к ним будут применены меры дисциплинарного воздействия, в частности увольнение", – говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена отметили, что "с целью "недопущения нарушения конституционных прав сотрудников" Марцинкиву направили письмо, "в котором подчеркивается обязательность соблюдения Конституции и законов Украины".

Статья 43 Конституции Украины, в частности, гарантирует право на труд и защиту от незаконного увольнения, подчеркнули в ведомстве.

"Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины [...] от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодекс законов о труде Украины запрещает любую дискриминацию в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается", – заявила Денисова.

31 августа в Facebook Марцинкив написал, что сотрудники исполкома горсовета "должны быть 100% вакцинированы". "Единственная "отмазка" – это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится, не нравится – мы пример для всех. Не хотите прививаться – заявление на увольнение. Иначе будут депремирование и сокращения", – заявил мэр. На выполнение распоряжения мэр дал две недели.

Контекст:

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 3 сентября в Украине от коронавируса вакцинированы 5,5 млн человек, из которых 4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

В Ивано-Франковской области, по информации Минздрава, сделали 222 тыс. прививок от коронавируса. Согласно данным Государственной службы статистики, население региона составляет 1,36 млн человек.

Теги: конституция, Ивано-Франковск, вакцинация, офис, горсовет, дискриминация, омбудсмен, ограничения, Руслан Марцинкив, увольнение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, мэр
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