В ЕС считают, что пока нет необходимости в третьй дозе COVID-прививки

"Имеющиеся на данный момент данные об эффективности вакцины в "реальном мире" и продолжительности защиты показывают, что все вакцины, разрешенные в ЕС / Европейской экономической зоне, в настоящее время обладают высокой защитой от госпитализации, тяжелой болезни и смерти, связанных с COVID-19", – говорится в сообщении.

Из этого эксперты сделали вывод, что необходимости во введении бустерных доз вакцины полностью привитым гражданам нет.

При этом организация предлагает рассмотреть вариант введения дополнительной дозы вакцины людям с ослабленным иммунитетом (например тем, кому пересадили органы).

Также, по мнению экспертов, следует рассмотреть возможность полной вакцинации против COVID-19 всех семейных контактов и близких лиц, включая специалистов, обеспечивающих уход, лиц с ослабленным иммунитетом и уязвимых лиц.