"Пора колоться!" Мэр Ивано-Франковска заявил, что невакцинированные работники горсовета должны уволиться

Марцинкив: Нравится, не нравится – мы пример для всех Фото: Руслан Марцінків / Facebook

"Пора колоться! Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная "отмазка" – это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится, не нравится – мы пример для всех. Не хотите прививаться – заявление на увольнение. Иначе будут депремирование и сокращения. Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы", – подчеркнул мэр.

Также Марцинкив добавил, что "дает две недели" на выполнение своего распоряжения.

Сколько доз вакцины за это время должен получить каждый сотрудник, мэр не уточнил.