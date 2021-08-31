"Пора колоться!" Мэр Ивано-Франковска заявил, что невакцинированные работники горсовета должны уволиться

"Пора колоться! Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная "отмазка" – это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится, не нравится – мы пример для всех. Не хотите прививаться – заявление на увольнение. Иначе будут депремирование и сокращения. Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы", – подчеркнул мэр.
Также Марцинкив добавил, что "дает две недели" на выполнение своего распоряжения.
Сколько доз вакцины за это время должен получить каждый сотрудник, мэр не уточнил.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране началась 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 31 августа в Украине от коронавируса вакцинированы 5,4 млн человек, из которых 3,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
В Ивано-Франковской области, по информации Совета национальной безопасности и обороны, сделали 125 236 прививок от коронавируса. Согласно данным Государственной службы статистики, население региона составляет 1,36 млн человек.