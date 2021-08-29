В Украину доставили почти 190 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech – фонд ООН

В Украину до конца года поступит 17 млн доз вакцины Pfizer Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Эти дозы вместе с растворителем для разведения вакцины предоставляются Украине правительством США по инициативе COVAX в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам от COVID-19 для всех стран", – заявил фонд.

Препарат используют для вакцинации украинцев в центрах массовой вакцинации и для иммунизации организованных коллективов.

"Поставки в рамках COVAX продолжатся. К концу 2021 года, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19", – рассказали в ЮНИСЕФ.

Сейчас в Украине делают за неделю более 1 млн прививок, заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

"Призываю людей из групп риска, пожилых людей и медицинских работников, которые еще не получили вакцину, обратиться к семейному врачу или в центры вакцинации, чтобы привиться до начала следующей волны пандемии, быть в безопасности и сохранить здоровье", – сказал он.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в начале августа говорил, что в Украину до конца года поступит 17 млн доз вакцины Pfizer.