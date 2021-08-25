В Украину с начала прививочной кампании поставили уже 18,5 млн доз вакцин от COVID-19

Он отметил, что сейчас в Украине делают около 1 млн прививок в неделю и "это не потолок".

"Сегодня в стране есть около 9 млн доз вакцины, которую можно использовать. С начала кампании вакцинации мы поставили уже 18,5 млн доз вакцин. Плюс вакцины будут поступать", – сказал министр.

Ляшко призвал граждан вакцинироваться.