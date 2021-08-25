Минздрав Украины объявил конкурс. Школы с высоким уровнем вакцинации педагогов смогут выиграть компьютеры

В конкурсе могут принять участие школы, где более 80% сотрудников вакцинированы от коронавирусной инфекции. Это могут быть учебные заведения всех форм собственности.

В сообщении уточнили, что Минздрав проверит информацию о вакцинации.

Партнер конкурса предоставил наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы. Также разыграют 15 мини-призов – наборы из 10 гарнитур и роутеров.

Анкеты для участия в конкурсе принимаются до 23.59 29 сентября.

Среди участников проведут жеребьевку для определения победителей. Результаты конкурса объявят 3 октября, накануне Дня учителя.