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Минздрав Украины объявил конкурс. Школы с высоким уровнем вакцинации педагогов смогут выиграть компьютеры

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля
Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине объявило конкурс для коллективов школ "Вакцинированы и открыты". Условия конкурса размещены на специальной googlе-странице.

В конкурсе могут принять участие школы, где более 80% сотрудников  вакцинированы от коронавирусной инфекции. Это могут быть учебные заведения всех форм собственности.

В сообщении уточнили, что Минздрав проверит информацию о вакцинации.

Партнер конкурса предоставил наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы. Также разыграют 15 мини-призов – наборы из 10 гарнитур и роутеров.

Анкеты для участия в конкурсе принимаются до 23.59 29 сентября.

Среди участников проведут жеребьевку для определения победителей. Результаты конкурса объявят 3 октября, накануне Дня учителя.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.  В стране привито 5,1 млн человек, из них получили две дозы почти 3,2 украинцев. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

23 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в прививочных пунктах в медучреждениях, в центрах массовой вакцинации, а также для применения мобильными бригадами доступно около 9,5 млн доз вакцин от COVID-19. По его информации, до конца августа и в сентябре Украина получит около 6,5 млн доз вакцин против коронавируса.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, ЮНИСЕФ, вакцинация, конкурс, компьютеры, школы, Минздрав, жеребьевка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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