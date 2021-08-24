Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине могут увеличиться – Ляшко

Об этом сообщает "Укринформ".

"Темпы вакцинации совсем другие, чем были в мае, например. Сегодня мы делаем прививок по 1 млн в неделю. И это то, о чем я говорил, что мы можем делать 3,5–4 миллиона [прививок] в месяц. Для мая – апреля это было малореалистично. Сегодня мы этой цифры достигли, но, учитывая мощности, смотря на то, сколько может вакцинировать одна бригада, мы говорим, что темпы вакцинации в Украине еще могут вырасти", – сказал Ляшко.

Министр призвал украинцев "создавать ажиотаж" в системе здравоохранения и вакцинироваться.

В таким наплывом пациентов украинская медицина сможет справиться, считает Ляшко.

"Гораздо лучше для нас такая нагрузка, чем большой наплыв больных, когда будет всплеск заболеваемости. Здоровых провакцинировать – система справится, а вот вопрос в том, сможем ли в условиях пандемии предотвратить коллапс системы здравоохранения. Здесь гарантий никто не может дать", – добавил он.