В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали почти 43 тыс. человек

В Украине полностью иммунизированы более 3 млн человек Фото: EPA

Первую дозу вакцины получили 14 590 человек, а 28 125 – вторую и завершили иммунизацию. Прививки делали 265 мобильных бригад, также работали 996 прививочных пунктов и 353 центра вакцинации.

С начала кампании по вакцинации привито 5 071 660 человек, из них одну дозу получили 5 071 658 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 3 136 376 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 208 034 прививки, рассказали в министерстве.