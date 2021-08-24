Украина в августе-сентябре получит 6,5 млн доз вакцин от COVID-19 – Минздрав

В Украине доступно около 9,5 млн доз вакцин от COVID-19, отметил Ляшко Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 млн доз вакцины придет", – сказал Ляшко.

Глава минздрава отметил, что в пунктах прививки в медучреждениях, в пунктах массовой вакцинации и в мобильных бригадах доступно около 9,5 млн доз вакцин от COVID-19.