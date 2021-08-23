Болгария передаст Украине 50 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Стоев (слева) провел встречу с Кулебой (справа) в Киеве Фото: Svetlan Stoev / Twitter

"В знак очередной поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии передать стране 50 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca", – говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также обсудили отношения между странами и возможности для их развития, в частности в контексте жизни этнической общины украинских болгар.

Стоев подчеркнул, что 200-тысячная болгарская община в Украине является естественным мостом дружбы между двумя странами. В частности, он выразил благодарность за сохранение Болградского района (Одесская область) как независимой территориальной единицы с административным центром Болград.

23 августа Стоев выступал в Киеве на саммите Крымской платформы, сообщается на сайте МИД Болгарии. Он подтвердил последовательную поддержку Болгарией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, а также выразил тревогу в связи с нарастающей милитаризацией в Черноморском регионе.