В Израиле заявили о высокой эффективности третьей дозы вакцины от COVID-19

30 июля в Израиле начали делать третью прививку от COVID-19 людям старше 60 лет Фото: EPA

В то же время 187 человек (0,01%) были госпитализированы с коронавирусной инфекцией, у 88 (0,008%) болезнь протекала в тяжелой форме.

Эти данные свидетельствуют о высокой эффективности прививки от COVID-19, полученной в трех дозах, отметили в минздраве.

С помощью бустерной прививки в Израиле хотят предотвратить распространение штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".