В Украине самый высокий уровень невакцинированного населения в Европе – Центр здравоохранения

По его мнению, условия карантина для вакцинированного населения и тех, кто еще не привился от коронавируса, должны быть разными.

"Идея заключается в том, что для вакцинированных людей карантин должен выглядеть иначе, поскольку эти люди защищены. И если есть, например, событие или место публичное, куда можно организовать доступ людей только с прививочными сертификатами, это означает, что риски распространения в этом месте будут очень низкие и нет никакого смысла для этого предприятия или этого события быть так же ограниченным, как другие", – пояснил Ковтонюк.

По его словам, новой волны заболевания Украине избежать не удастся.

"Я рад, что наша прививочная кампания, наконец, стала напоминать кампанию по вакцинации, но плохая новость в том, что на осень, а может, даже потенциально на весеннюю волну – нам этого не хватит. И мне это подсказывает взгляд на другие страны, которые гораздо лучше вакцинированы, чем наша страна, но где вспышки все равно случаются среди невакцинированного населения, даже если его мало. У нас невакцинированного населения больше всего в Европе сейчас, и это означает, что наверняка мы не минуем вспышки", – подчеркнул Ковтонюк.