ГОРДОН
 
 
МИР

Венгрия намерена к концу 2022 года запустить производство российской вакцины "Спутник V"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Венгрия сможет извлекать выгоду, поставляя вакцину "Спутник V" на зарубежные рынки, отметил Сийярто
Венгрия сможет извлекать выгоду, поставляя вакцину "Спутник V" на зарубежные рынки, отметил Сийярто
Фото: MFA Russia / Twitter

Венгрия планирует к концу 2022 года наладить производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом 24 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС. Мероприятие транслировалось в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

"К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцины "Спутник V", – сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия также сможет извлекать выгоду, поставляя вакцины на зарубежные рынки. Цех по производству препарата "Спутник V" будет построен в городе Дебрецен, рассказал Сийярто.

Контекст:

Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 23 августа этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 69 странах.

Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как его зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

Венгрия стала первой страной ЕС, где применяют российскую вакцину без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Кроме вакцины "Спутник V", в Венгрии иммунизируют препаратами Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinopharm.

К 23 августа в Венгрии одну дозу вакцины от COVID-19 получили 5,7 млн человек, из них 5,5 млн завершили вакцинацию, свидетельствуют данные правительства страны в Facebook.

Теги: Россия, Сергей Лавров, Венгрия, МИД России, переговоры, вакцинация, лицензия, МИД Венгрии, технологии, Петер Сийярто, запуск, вакцина, коронавирус, Спутник V
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
10 аппетитных салатов с консервированным тунцом
10 аппетитных салатов с консервированным тунцом
"На фото Мудрость, Будущее и Вечность". Верка Сердючка с мамой поздравили Украину с Днем Независимости
"На фото Мудрость, Будущее и Вечность". Верка Сердючка с мамой поздравили Украину с Днем Независимости
Влада Яму госпитализировали после ужина в ресторане
Влада Яму госпитализировали после ужина в ресторане
"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"
"Анастасию выдает смех", "Гасятся уже неделю". Волочкова выложила в сеть домашнее видео, которое "лучше не выставлять"
Ани Лорак с открытыми плечами и Светлана Лобода с оголенной талией поздравили Украину с Днем Независимости
Ани Лорак с открытыми плечами и Светлана Лобода с оголенной талией поздравили Украину с Днем Независимости
"Мы семья военных". Нардеп Верещук рассказала, как они с мужем-полковником распределяют домашние обязанности
"Мы семья военных". Нардеп Верещук рассказала, как они с мужем-полковником распределяют домашние обязанности
24 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
24 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня". Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer
"Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня". Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer
74-летний Алибасов примерил женскую юбку
74-летний Алибасов примерил женскую юбку
  Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео
  Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео
Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын
Верещук рассказала, в какой университет поступил ее 17-летний сын
24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
24 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
  "Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
  "Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
  "Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали клип, снятый в Западной Украине во время сильных дождей. Видео
  "Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали клип, снятый в Западной Украине во время сильных дождей. Видео
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"18+". Брежнева показала голую грудь. Видео
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Норм бабенка!", "Красотища-а-а". Джигурда крупным планом показал обнаженные груди жены – олимпийской чемпионки
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
"Я просто живу, как получается". В сети обсуждают появление 47-летнего Шатунова на публике. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS