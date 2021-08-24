Венгрия намерена к концу 2022 года запустить производство российской вакцины "Спутник V"

"К концу текущего года мы сможем завершить процесс передачи технологии, а с конца 2022 года уже будет возможно производить по российской лицензии вакцины "Спутник V", – сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия также сможет извлекать выгоду, поставляя вакцины на зарубежные рынки. Цех по производству препарата "Спутник V" будет построен в городе Дебрецен, рассказал Сийярто.