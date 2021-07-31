Бразилия планирует отменить контракт на поставку российской вакцины "Спутник V"

Такой шаг вызван истечением сроков регистрации "Спутник V" бразильским регулятором в сфере здравоохранения Anvisa. Национальная программа иммунизации Бразилии в настоящее время не нуждается в российской вакцине, хотя это может измениться, если Anvisa лицензирует препарат, добавил министр.

Соглашение об импорте 10 млн доз вакцины "Спутник V" было подписано с бразильской фармацевтической компанией Uniao Quimica, которая также планировала производить вакцину на местном уровне для экспорта в соседние страны. Контракт требовал разрешения Anvisa на использование препарата в чрезвычайных ситуациях, отметило агентство.

Процесс исполнения контракта приостановили из-за того, что Uniao Quimica не предоставила необходимые данные о вакцине, заявил бразильский регулятор.