ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Подопытные кролики". Украинская разведка предупредила жителей ОРДЛО об опасности вакцинирования от COVID-19 аналогом "Спутника V"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Спутник Лайт" представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V"
"Спутник Лайт" представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V"
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Жители ОРДЛО рискуют стать "подопытными кроликами" для российских фармацевтов, если вакцинируются препаратом "Спутник Лайт". Об этом 2 августа в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Жители так называемой "ЛДНР" могут стать банальными подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытают на них новый вариант свой вакцины "Спутник Лайт", прежде чем предлагать его россиянам", – заявили разведчики.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2158423844299326

В ГУР Минобороны напомнили, что препарат "Спутник Лайт", сделанный на основе двухкомпонентной вакцины "Спутник V", не получил одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Все, что Россия может сегодня предоставить своим недореспубликам на Донбассе, – это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира, в то время как Украина вакцинирует своих граждан лучшими и дорогими вакцинами, которые используют все цивилизованные страны. И даже это Россия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО", – отметили военные.

Вакцина "Спутник V" имеет множество побочных эффектов, предупредили разведчики.

"Возникает вопрос: сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный вариант? Их число, скорее всего, намного выше", – сделали вывод в ведомстве.

В ГУР Минобороны обратили внимание на то, что испытывая на жителях так называемых "ЛНР" и "ДНР" препарат "Спутник Лайт", Россия не несет ответственности за смерть или болезнь людей.

"Результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина, никто не узнает", – подытожили в разведке.

Контекст:

Однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", которая представляет собой первый компонент "Спутника V", зарегистрировали в России 6 мая этого года. Ее эффективность с 28 дня после вакцинации, по данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 79,4%.

"Спутник Лайт" разрешили использовать без введения второй дозы. Как поясняла "Фонтанка", ее принцип работы тот же, что и у "Спутника V". Препарат прошел две фазы испытаний, третий этап продолжается и завершится 1 января 2022 года.

О том, что в "ЛНР" началась вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник Лайт", заявила 29 июля так называемая министр здравоохранения "ЛНР" Наталья Пащенко.

Теги: Россия, Донбасс, лекарства, разведка, ЛНР, ОРДЛО, ЛДНР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Спутник V
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
10 советов о том, как сделать карту желаний
10 советов о том, как сделать карту желаний
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Какой сладкий мальчик". "Ласкуша невероятный". Бывшая жена Валерия Меладзе завела крысу. Видео
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"Впечатляюще", "Так сексуально". Херли примерила обтягивающий комбинезон с глубоким вырезом на груди
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"На выходе меня "спалили". Брежнева рассказала "самую стыдную историю", после которой поклялась больше ничего не красть
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
"В стиле Тарантино", "Паша, ты разбойник!". 64-летний Зибров показал свою новую фотосессию
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
Стоун вопреки угрозам об увольнении отказалась сниматься в проекте, пока все его участники не сделают прививки от коронавируса
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
"Какие у вас ноги красивые! Нельзя налюбоваться". Жанна Бадоева снялась в коротком платье на высоких каблуках
"Шикарная дама", "Какая красивая". Мать Каменских похвасталась своим отдыхом "с детками"
"Шикарная дама", "Какая красивая". Мать Каменских похвасталась своим отдыхом "с детками"
"Муж – симпатяга, на актера похож", "Маша – вылитая папа". Хакамада показала отдых с мужем и дочерью на Мертвом море
"Муж – симпатяга, на актера похож", "Маша – вылитая папа". Хакамада показала отдых с мужем и дочерью на Мертвом море
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини
"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини
Каменских рассказала о долгожданном для нее и Потапа событии
Каменских рассказала о долгожданном для нее и Потапа событии
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS