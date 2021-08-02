"Подопытные кролики". Украинская разведка предупредила жителей ОРДЛО об опасности вакцинирования от COVID-19 аналогом "Спутника V"

"Жители так называемой "ЛДНР" могут стать банальными подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытают на них новый вариант свой вакцины "Спутник Лайт", прежде чем предлагать его россиянам", – заявили разведчики.

В ГУР Минобороны напомнили, что препарат "Спутник Лайт", сделанный на основе двухкомпонентной вакцины "Спутник V", не получил одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Все, что Россия может сегодня предоставить своим недореспубликам на Донбассе, – это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира, в то время как Украина вакцинирует своих граждан лучшими и дорогими вакцинами, которые используют все цивилизованные страны. И даже это Россия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО", – отметили военные.

Вакцина "Спутник V" имеет множество побочных эффектов, предупредили разведчики.

"Возникает вопрос: сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный вариант? Их число, скорее всего, намного выше", – сделали вывод в ведомстве.

В ГУР Минобороны обратили внимание на то, что испытывая на жителях так называемых "ЛНР" и "ДНР" препарат "Спутник Лайт", Россия не несет ответственности за смерть или болезнь людей.

"Результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина, никто не узнает", – подытожили в разведке.