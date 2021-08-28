В Бразилии пожилых и уязвимых будут прививать третьей дозой вакцины от COVID-19

В качестве бустерной дозы будет использоваться вакцина от Pfizer/BioNTech, отметили в минздраве Бразилии Фото: EPA

Он отметил, что в качестве дополнительной дозы будет использоваться вакцина от Pfizer/BioNTech.

По словам Кейроги, принятое решение связано с распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" и необходимостью усиления защиты более уязвимых людей.

По данным правительства, в Бразилии 128 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 (около 79,8% взрослого населения страны), более 55,7 млн (почти 37%) – полностью иммунизированы.

В Бразилии прививают против коронавируса вакцинами Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), CoronaVac, Covaxin и "Спутник V".