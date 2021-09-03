ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы на довыборах в Черкасской области

Комиссия зарегистрировала экс-нардепа, кандидата от партии ВО "Свобода" Андрея Ильенко.

Также ЦИК не зарегистрировал шестерых кандидатов на довыборы по округу №184 и одного – по округу №197.

"Основное основание отказа – невнесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства", – сообщили в пресс-службе.