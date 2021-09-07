В "Слуге народа" рассказали, сколько правок подали к законопроектам о деолигархизации и реформе СБУ

Арахамия ожидает, что законопроекты об олигархах и СБУ вынесут в сессионный зал через две недели Фото: sluga-narodu.com

Нардеп от "Слуги народа" Александр Завитнеич на этом же брифинге рассказал, что к законопроекту об олигархах уже подали 1230 поправок.

"Говорить о спаме или нет – сейчас еще рабочая группа работает. По законопроекту об СБУ – там, кажется, 2 тыс. поправок. По обоим законопроектам работают рабочие группы. На комитетской неделе будет, я надеюсь, последнее дополнительное рассмотрение", – сказал он.

По словам Завитневича, ко второму чтению законопроектов необходимо учесть замечания юридического департамента.

"Через две недели мы выходим на пленарное заседание на эти большие законопроекты. Это законопроект №5600. Он будет первым, я думаю. Потом законопроект об олигарха и СБУ. Но тут могут быть изменения", – добавил Арахамия.

Он уточнил, что некоторые авторы намерены отозвать свои правки.