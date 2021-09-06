В Раде разрабатывают законодательство об отзыве лиц, которые занимают выборные должности – Стефанчук

Стефанчук ожидает, что законопроект о местном референдуме Рада примет в первом чтении этой осенью Фото: rada.gov.ua

Об этом вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 6 сентября.

По его словам, над такой законодательной инициативой работает группа, которая занимается разработкой законопроектов по вопросам прямой демократии или народовластия.

"У нас большой пул. Мы сейчас остановились на двух самых важных – это всеукраинский и местный референдумы. Кроме того, мы сейчас нарабатываем законодательство, которое касается того, что во всем мире называется recalls, – возможности отзыва того или иного чиновника, назначенного народом", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что возможность решать кадровые вопросы местного уровня, например, объявлять недоверие и увольнять мэра, предусмотрена также в законопроекте о местном референдуме. Стефанчук говорил, что работа над проектом закона находится на финишной прямой, еще в марте этого года.

"Мы проводили общественное обсуждение [законопроекта о местном референдуме], сейчас анализируем те предложения, которые получили от людей. И потом уже, учитывая эти предложения, мы его доработаем ко второму чтению. Мы заложили туда, как и в закон о всеукраинском референдуме, много предохранителей, чтобы не допустить сепаратизма и других негативных явлений, чтобы местный референдум использовался для блага общины. И у общины также должен быть действенный инструмент влияния на местное самоуправление. Вот это важно – дать реальный, действенный механизм, стоп-кран или палочку погонщика", – объяснил вице-спикер.

Стефанчук надеется, что в первом чтении этот законопроект примут уже этой осенью.