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ПОЛИТИКА

В Раде разрабатывают законодательство об отзыве лиц, которые занимают выборные должности – Стефанчук

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Стефанчук ожидает, что законопроект о местном референдуме Рада примет в первом чтении этой осенью
Стефанчук ожидает, что законопроект о местном референдуме Рада примет в первом чтении этой осенью
Фото: rada.gov.ua

Нардепы работают над созданием законодательства, предусматривающего возможность отзыва лиц на выборных должностях.

Об этом вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 6 сентября.

По его словам, над такой законодательной инициативой работает группа, которая занимается разработкой законопроектов по вопросам прямой демократии или народовластия. 

"У нас большой пул. Мы сейчас остановились на двух самых важных – это всеукраинский и местный референдумы. Кроме того, мы сейчас нарабатываем законодательство, которое касается того, что во всем мире называется recalls, – возможности отзыва того или иного чиновника, назначенного народом", – сказал Стефанчук. 

Он отметил, что возможность решать кадровые вопросы местного уровня, например, объявлять недоверие и увольнять мэра, предусмотрена также в законопроекте о местном референдуме. Стефанчук говорил, что работа над проектом закона находится на финишной прямой, еще в марте этого года. 

"Мы проводили общественное обсуждение [законопроекта о местном референдуме], сейчас анализируем те предложения, которые получили от людей. И потом уже, учитывая эти предложения, мы его доработаем ко второму чтению. Мы заложили туда, как и в закон о всеукраинском референдуме, много предохранителей, чтобы не допустить сепаратизма и других негативных явлений, чтобы местный референдум использовался для блага общины. И у общины также должен быть действенный инструмент влияния на местное самоуправление. Вот это важно – дать реальный, действенный механизм, стоп-кран или палочку погонщика", – объяснил вице-спикер. 

Стефанчук надеется, что в первом чтении этот законопроект примут уже этой осенью.

Контекст:

Закон о всеукраинском референдуме уже вступил в силу. Президент Украины Владимир Зеленский подал соответствующий законопроект в парламент 9 июня 2020 года и определил как неотложный. 18 июня в первом чтении его поддержало 252 депутата, 26 января 2021 года во втором – 255 нардепов

Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: референдум, законодательство, законопроект, чиновники, Руслан Стефанчук
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