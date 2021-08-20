За акт о провозглашении независимости Украины сейчас проголосовали бы 70% украинцев – опрос

17,6% опрошенных сказали, что не стали бы принимать участия в референдуме по этому поводу.

8% респондентов проголосовали бы против акта о провозглашении независимости.

Еще 4% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился 8–9 июня среди граждан старше 18 лет в 108 населенных пунктах всех областей Украины, кроме оккупированного Крыма (в Луганской и Донецкой областях – только на территориях, контролируемых Украиной). Опрошено 2007 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.