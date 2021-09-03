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ПОЛИТИКА

Вице-премьер Стефанишина рассказала, зачем нужен референдум о вступлении Украины в НАТО

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Стефанишина подчеркнула, что пока НАТО не примет решения о вступлении Украины, речь о референдуме не идет
Стефанишина подчеркнула, что пока НАТО не примет решения о вступлении Украины, речь о референдуме не идет
Фото: kmu.gov.ua

Проведение референдума о вступлении Украины в НАТО могло бы показать Альянсу, что в Украине как власти, так и общество поддерживают эту идею. Об этом вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию "Слово і діло", которое вышло 3 сентября.

Она подчеркнула, что пока НАТО не примет решения о вступлении Украины, речь о референдуме не идет.

"Если говорить именно о срезе волеизъявления народа – это очень важно, потому что в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила план действий по членству в НАТО (ПДЧ), было то, что страна разделена: нет единства в поддержке членства Украины в НАТО. Сегодня ситуация кардинально другая. Буквально недавно были обнародованы исследования Киевского международного института социологии, в которых в этом году поддержка движения Украины в НАТО имеет высокие показатели – более 50% граждан Украины поддерживают членство Украины в НАТО", – сказала вице-премьер.

По ее мнению, результаты референдума "будут служить контраргументом для западных партнеров, что ни общество, ни политики не разделены в этой цели".

Контекст:

Во время предвыборной кампании в 2019 году тогдашний кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что для подтверждения неизменности североатлантического курса Украины в стране необходимо провести всенародный референдум. При этом, по словам Зеленского, референдуму должна предшествовать мощная информационная кампания.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркнул Кулеба.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, референдум, Ольга Стефанишина
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