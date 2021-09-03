Вице-премьер Стефанишина рассказала, зачем нужен референдум о вступлении Украины в НАТО

Стефанишина подчеркнула, что пока НАТО не примет решения о вступлении Украины, речь о референдуме не идет Фото: kmu.gov.ua

Она подчеркнула, что пока НАТО не примет решения о вступлении Украины, речь о референдуме не идет.

"Если говорить именно о срезе волеизъявления народа – это очень важно, потому что в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила план действий по членству в НАТО (ПДЧ), было то, что страна разделена: нет единства в поддержке членства Украины в НАТО. Сегодня ситуация кардинально другая. Буквально недавно были обнародованы исследования Киевского международного института социологии, в которых в этом году поддержка движения Украины в НАТО имеет высокие показатели – более 50% граждан Украины поддерживают членство Украины в НАТО", – сказала вице-премьер.

По ее мнению, результаты референдума "будут служить контраргументом для западных партнеров, что ни общество, ни политики не разделены в этой цели".