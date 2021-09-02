США могли бы сделать больше для помощи Украине в секторе обороны – экс-замгенсека НАТО

Вершбоу хотел бы видеть "более мощный" пакет военной помощи США для Украины Фото: EPA

Такое мнение 2 сентября на Киевском форуме по безопасности выразил американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Пакет помощи в $60 млн, как по мне, выглядит достаточно скромно в данных обстоятельствах, это самое меньшее, что могли сделать Соединенные Штаты, учитывая растущую угрозу со стороны России, начиная с наращивания сил Россией весной, в свете более агрессивного поведения РФ в Черном море, инцидента с британским HMS Defender", – сказал Вершбоу.

По его словам, после вывода американских военнослужащих из Афганистана президент РФ Владимир Путин может подумать, что США отходят от своего глобального лидерства и "может захотеть испытать США и Украину новой агрессией в ближайшие месяцы".

"Потому я хотел бы видеть более мощный пакет, и я надеюсь, что это только начало", – подчеркнул Вершбоу.