США могли бы сделать больше для помощи Украине в секторе обороны – экс-замгенсека НАТО

Такое мнение 2 сентября на Киевском форуме по безопасности выразил американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Пакет помощи в $60 млн, как по мне, выглядит достаточно скромно в данных обстоятельствах, это самое меньшее, что могли сделать Соединенные Штаты, учитывая растущую угрозу со стороны России, начиная с наращивания сил Россией весной, в свете более агрессивного поведения РФ в Черном море, инцидента с британским HMS Defender", – сказал Вершбоу.
По его словам, после вывода американских военнослужащих из Афганистана президент РФ Владимир Путин может подумать, что США отходят от своего глобального лидерства и "может захотеть испытать США и Украину новой агрессией в ближайшие месяцы".
"Потому я хотел бы видеть более мощный пакет, и я надеюсь, что это только начало", – подчеркнул Вершбоу.
С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что с 2014 года по июль 2021-го США предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи.
В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены $250 млн военной помощи Украине.
В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.
Глава Белого дома Джо Байден поручил Госдепартаменту США выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в преддверии встречи с президентом Владимиром Зеленским 1 сентября. Они предназначены "на оборонные статьи и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку, для оказания помощи Украине", говорится в меморандуме, опубликованном 27 августа на сайте Белого дома.
В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".