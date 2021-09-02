В Кремле заявили, что военная помощь США Украине может привести к обострению ситуации на Донбассе

По его словам, такая инициатива является "очень опасной".
Песков отметил, что власти РФ считают, что "потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке".
Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты стало известно, что США увеличили помощь Украине на сумму $60 млн.
В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".
В документе также сказано, что начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 млрд на поддержку украинской армии, включая $400 млн, которые были предоставлены Украине в этом году.
В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.
В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году в общей сложности до $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.
С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.
Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.
Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов – и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году.
Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики сократили использование танков.