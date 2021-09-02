В Кремле заявили, что военная помощь США Украине может привести к обострению ситуации на Донбассе

По его словам, такая инициатива является "очень опасной".

Песков отметил, что власти РФ считают, что "потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке".

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты стало известно, что США увеличили помощь Украине на сумму $60 млн.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

В документе также сказано, что начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 млрд на поддержку украинской армии, включая $400 млн, которые были предоставлены Украине в этом году.