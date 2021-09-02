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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле заявили, что военная помощь США Украине может привести к обострению ситуации на Донбассе

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Военная помощь США Украине будет включать бронебойные системы Javelin
Военная помощь США Украине будет включать бронебойные системы Javelin
Фото: ЕРА

Предоставление Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине может привести к эскалации ситуации на Донбассе. Об этом 2 сентября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

По его словам, такая инициатива является "очень опасной".

Песков отметил, что власти РФ считают, что "потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке".

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты стало известно, что США увеличили помощь Украине на сумму $60 млн.

В совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве говорится, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

В документе также сказано, что начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 млрд на поддержку украинской армии, включая $400 млн, которые были предоставлены Украине в этом году.

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году в общей сложности до $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.

Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов  и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики сократили использование танков.

Теги: Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, военная помощь, Javelin, война на Донбассе
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