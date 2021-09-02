ТКГ провела внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе. Украина требует от России принять меры

Украина настаивает на том, что подгруппа ТКГ по безопасности должна быть частью координационного механизма Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На нем стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы боевиками района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения.

Украинская делегация настаивает на том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня.

"Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению", – подчеркнули в украинской делегации.