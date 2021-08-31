Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ по Донбассу до декабря – Арестович

"Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет – это всегда очень непросто. Пока будет вести [вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей] Резников. Это будет до ноября, даже до декабря, я так понимаю", – сказал Арестович.

Контекст:

87-летний Кравчук 28 июня не присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины, из-за плохого состояния здоровья. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце.

Общественное 1 июля со ссылкой на источник в окружении Кравчука сообщило, что он пока не будет принимать участия в работе ТКГ из-за перенесенной операции.

В конце июля стало известно, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Из-за пандемии коронавируса заседания группы сейчас проходят в онлайн-формате.

На фоне напряженных отношений Украины и Беларуси Кравчук в апреле 2021 года заявил, что уволится из ТКГ, если Минск останется местом для проведения переговоров.