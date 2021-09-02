ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что предложил Байдену новые форматы урегулирования конфликта на Донбассе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: США будут думать над моим предложением
Зеленский: США будут думать над моим предложением
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену на встрече 1 сентября новые форматы мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи, трансляция которой велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Я предлагал форматы и заинтересован в имплементации США на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе, войны на Донбассе. США будут думать над моим предложением. Потому что до встречи я не проговаривал и не передавал эти детали", – сказал президент.

Он сообщил, что обсуждал с Байденом также ситуацию в оккупированном Россией Крыму.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/568462824353244/

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля, Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. "Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров", – отмечал президент.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Крым, Украина, Джо Байден, нормандский формат, Владимир Зеленский, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
"Мы так любим этот растущий живот, что решили не скрывать". У дочери Волочковой зимой появится младший брат
Дизайн ногтей. Самые актуальные тенденции осени 2021 года
Дизайн ногтей. Самые актуальные тенденции осени 2021 года
Жена Ткача рассказала, сколько они будут ежемесячно платить за обучение дочери-первоклассницы в частной школе
Жена Ткача рассказала, сколько они будут ежемесячно платить за обучение дочери-первоклассницы в частной школе
"Мам, ну нормально же общались". Седокова в откровенном бикини страстно поцеловалась с мужем на глазах у четырехлетнего сына
"Мам, ну нормально же общались". Седокова в откровенном бикини страстно поцеловалась с мужем на глазах у четырехлетнего сына
"Классная у тебя грудь, Настенька", "Секс". Каменских снялась в тонкой блузке
"Классная у тебя грудь, Настенька", "Секс". Каменских снялась в тонкой блузке
Елена Зеленская снялась для обложки украинского глянца
Елена Зеленская снялась для обложки украинского глянца
"Это должно оказаться во рту у каждого, пока сезон". Клопотенко рассказал, как сделать инжир еще вкуснее
"Это должно оказаться во рту у каждого, пока сезон". Клопотенко рассказал, как сделать инжир еще вкуснее
"Красиво хлопнуть дверью всегда проще". Экс-продюсер Джамалы прокомментировал исчезновение клипов с ее YouTube-канала
"Красиво хлопнуть дверью всегда проще". Экс-продюсер Джамалы прокомментировал исчезновение клипов с ее YouTube-канала
"Красивая пуговка", "Ух ты, блин!", "Секси". Брежнева подняла ногу перед объективом
"Красивая пуговка", "Ух ты, блин!", "Секси". Брежнева подняла ногу перед объективом
"Ух, какая пара", "Лев в шоке". Добрынин с сыном на руках станцевал вместе с Квитковой
"Ух, какая пара", "Лев в шоке". Добрынин с сыном на руках станцевал вместе с Квитковой
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
"Как я его понимаю". Экс-супруг Билык показал очень печального сына на школьной линейке
"Когда такое делают близкие – это очень больно". Приходько заявила, что уже два года не общается с матерью
"Когда такое делают близкие – это очень больно". Приходько заявила, что уже два года не общается с матерью
"Вертихвостка", "Ученица развратного класса", "На Повалий похожа". Никитюк снялась в откровенной одежде
"Вертихвостка", "Ученица развратного класса", "На Повалий похожа". Никитюк снялась в откровенной одежде
  "Поэтому у меня и нет медали". Харлан рассказала о сексе на картонных кроватях на Олимпиаде в Токио
  "Поэтому у меня и нет медали". Харлан рассказала о сексе на картонных кроватях на Олимпиаде в Токио
"Похоже на похороны авторитета". Пугачева в шляпе отвела детей во второй класс
"Похоже на похороны авторитета". Пугачева в шляпе отвела детей во второй класс
"Сразу бейте в морду". Полякова прокомментировала отношения с Валерием Меладзе после того, как он назвал ее фриком
"Сразу бейте в морду". Полякова прокомментировала отношения с Валерием Меладзе после того, как он назвал ее фриком
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе
"Красотка". Меган Фокс засветила голую грудь на прогулке в городе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS