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Видео: Open Ukraine / YouTube

Результаты встречи Зеленского и Байдена. Онлайн-дискуссия на Киевском форуме по безопасности. Трансляция

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2 сентября на Киевском форуме по безопасности прошла онлайн-дискуссия "Встреча в Белом доме: результаты и перспективы", посвященная визиту в США президента Украины Владимира Зеленского и его переговорам с президентом США Джо Байденом. Дискуссия транслировалась на YouTube-канале фонда "Открой Украину", на страницах в Facebook экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка и Киевского форума по безопасности, а также на сайте форума.

Участники мероприятия обсуждали значение визита Зеленского в Белый дом, результаты переговоров двух президентов, перспективы украино-американских отношений, а также международный контекст саммита Украины и США и влияние на безопасность Украины договоренностей Соединенных Штатов с Германией и событий в Афганистане.

В дискуссии принимали участие:

  • премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;
  • заместитель генсека НАТО в 2012–2016 годах Александр Вершбоу;
  • депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель;
  • посол США в Киеве в 2003–2006 годах Джон Хербст;
  • журналист Виталий Портников;
  • директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.
Контекст:

Встреча Байдена и Зеленского состоялась в Вашингтоне 1 сентября.

По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе "Северный поток – 2" как об "угрозе для европейской энергетической безопасности" и о противодействии российской агрессии.

Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, Афганистан, Виталий Портников, Джо Байден, переговоры, Белый дом, Даниил Лубкивский, Александр Вершбоу, Владимир Зеленский, трансляция, Джон Хербст, президент, безопасность, визит, перспективы, встреча, Виола фон Крамон-Таубадель, Киевский форум по безопасности
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