Результаты встречи Зеленского и Байдена. Онлайн-дискуссия на Киевском форуме по безопасности. Трансляция

Участники мероприятия обсуждали значение визита Зеленского в Белый дом, результаты переговоров двух президентов, перспективы украино-американских отношений, а также международный контекст саммита Украины и США и влияние на безопасность Украины договоренностей Соединенных Штатов с Германией и событий в Афганистане.
В дискуссии принимали участие:
Встреча Байдена и Зеленского состоялась в Вашингтоне 1 сентября.
По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе "Северный поток – 2" как об "угрозе для европейской энергетической безопасности" и о противодействии российской агрессии.