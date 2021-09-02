Результаты встречи Зеленского и Байдена. Онлайн-дискуссия на Киевском форуме по безопасности. Трансляция

Видео: Open Ukraine / YouTube

Участники мероприятия обсуждали значение визита Зеленского в Белый дом, результаты переговоров двух президентов, перспективы украино-американских отношений, а также международный контекст саммита Украины и США и влияние на безопасность Украины договоренностей Соединенных Штатов с Германией и событий в Афганистане.

В дискуссии принимали участие:

премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;

заместитель генсека НАТО в 2012–2016 годах Александр Вершбоу;

депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель;

посол США в Киеве в 2003–2006 годах Джон Хербст;

журналист Виталий Портников;

директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.