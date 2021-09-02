Зеленский на встрече с конгрессменами США призвал сохранить санкции против "Северного потока – 2"

Зеленский поблагодарил американскую делегацию, которая участвовала в саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-летия независимости Украины.

Президент также отметил двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе.

"Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выведении стратегического партнерства на качественно новый уровень", – сказал глава государства.

Он предложил американской стороне приобщиться к плану трансформации украинской экономики, который презентовал в Вашингтоне, рассказал о реформах, осуществляемых в Украине, в частности об антикоррупционной и судебной.

Кроме того, политики обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и в оккупированном Крыму, а также реализацию Россией газотранспортного проекта "Северный поток – 2".

"Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США в отношении "Северного потока – 2" могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за помощь в лечении и реабилитации украинских военных и отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании сети лечебно-реабилитационных центров для военных в Украине.

Сопредседатель украинского кокуса Марси Каптур выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также позитивным изменениям в стране.