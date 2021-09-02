"Северный поток – 2" – угроза для европейской энергетической безопасности – совместное заявление США и Украины

США и Украина продолжают выступать против газопровода "Северный поток – 2", отмечается в заявлении двух государств Фото: EPA

"США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия", – говорится в документе.

Отмечается, что правительства Украины и США договорились поддерживать "усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников".