Украина не получила никаких гарантий от США относительно санкций против "Северного потока – 2" – Климкин

Он прокомментировал итоги встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне накануне.
"Никаких гарантий относительно санкций мы не получили, и, я так понимаю, мы не получили гарантий относительно действий Соединенных Штатов в будущем. Поэтому в плане гарантий результат негативный", – считает Климкин.
Экс-глава МИД добавил, что также не увидел заявления, что США и Украина "теперь работают вместе", что Киев "за столом" по "Северному потоку – 2".
"Этих двух вещей – гарантий и того, что мы возвращаемся в игру, – мне очень не хватает. Но это было позитивное обсуждение в том смысле, что Байден понимает наши обеспокоенности и наши вызовы, и очень важно, чтобы эти вызовы он и американская администрация воспринимали как свои, для нас как будущего союзника", – резюмировал Климкин.
В Белом доме заявляли, что Байден и Зеленский в ходе встречи запустят диалог по энергетике и климату, целью которого будет в том числе решение проблем, связанных с российским газопроводом "Северный поток – 2".
По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины, в котором говорится, что обе страны рассматривают "Северный поток – 2" как "угрозу для европейской энергетической безопасности" и "продолжают выступать против газопровода".
Зеленский говорил 1 сентября телеканалу "Украина 24" после встречи с Байденом, что США будут готовы к введению санкций за нарушение энергетической безопасности Украины. Телеканал отмечал, что глава государства имел в виду ситуацию вокруг строительства газопровода "Северный поток – 2".
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку "Северного потока – 2" могут завершить до 12 сентября.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".