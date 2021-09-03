Украина не получила никаких гарантий от США относительно санкций против "Северного потока – 2" – Климкин

Климкин (на фото) не увидел заявления после встречи Байдена и Зеленского, что Украина "за столом" по "Северному потоку – 2" Фото: EPA

Он прокомментировал итоги встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне накануне.

"Никаких гарантий относительно санкций мы не получили, и, я так понимаю, мы не получили гарантий относительно действий Соединенных Штатов в будущем. Поэтому в плане гарантий результат негативный", – считает Климкин.

Экс-глава МИД добавил, что также не увидел заявления, что США и Украина "теперь работают вместе", что Киев "за столом" по "Северному потоку – 2".

"Этих двух вещей – гарантий и того, что мы возвращаемся в игру, – мне очень не хватает. Но это было позитивное обсуждение в том смысле, что Байден понимает наши обеспокоенности и наши вызовы, и очень важно, чтобы эти вызовы он и американская администрация воспринимали как свои, для нас как будущего союзника", – резюмировал Климкин.

В Белом доме заявляли, что Байден и Зеленский в ходе встречи запустят диалог по энергетике и климату, целью которого будет в том числе решение проблем, связанных с российским газопроводом "Северный поток – 2".

По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины, в котором говорится, что обе страны рассматривают "Северный поток – 2" как "угрозу для европейской энергетической безопасности" и "продолжают выступать против газопровода".

Зеленский говорил 1 сентября телеканалу "Украина 24" после встречи с Байденом, что США будут готовы к введению санкций за нарушение энергетической безопасности Украины. Телеканал отмечал, что глава государства имел в виду ситуацию вокруг строительства газопровода "Северный поток – 2".