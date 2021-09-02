Зеленский об энергетической безопасности Украины: США будут готовы к введению санкций

"Есть некоторые гарантии, о которых говорил господин президент со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины. Но эти гарантии будут еще разрабатываться. [...] То, что я слышал сегодня по крайней мере – если будут нарушаться украинские права и если будут подниматься вопросы энергетической безопасности, Соединенные Штаты будут готовы к внедрению санкционной политики", – сказал он.

Телеканал отмечает, что Зеленский имел в виду ситуацию вокруг строительства газопровода "Северный поток – 2".

По словам президента Украины, Байдену он сказал "очень открыто, что, несмотря ни на что, Украина будет бороться с этим энергетическим оружием".

Байден и Зеленский провели встречу в Вашингтоне 1 сентября, она длилась более двух часов. В США Зеленский прибыл 31 августа.

В совместном заявлении США и Украины "Северный поток – 2" назван угрозой для европейской энергетической безопасности.