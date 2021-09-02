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В МИД РФ предостерегли США от использования Украины в качестве орудия против России

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Использование Вашингтоном Киева против РФ может привести "к весьма предсказуемым и печальным последствиям", отметила Захарова
Использование Вашингтоном Киева против РФ может привести "к весьма предсказуемым и печальным последствиям", отметила Захарова
Фото: mid.ru

Использование США Украины как орудия против РФ может привести к последствиям для Киева. Об этом 2 сентября на брифинге заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

В частности, она подчеркнула, что "использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям". Захарова уточнила, что "последствия" в данном случае "имеет в виду для Украины".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу в Вашингтоне глав Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, отмечал, что "российская тематика была высоко в повестке дня", сообщает ТАСС.

По словам Пескова, "там речь идет об украинско-американской дружбе против России". То есть "они дружат не для себя, а против России", резюмировал спикер Кремля.

Контекст:

Встреча Байдена и Зеленского состоялась в Вашингтоне 1 сентября.

По итогам переговоров двух президентов было подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе "Северный поток – 2" как об "угрозе для европейской энергетической безопасности" и о противодействии российской агрессии.

В ходе визита поднимались вопросы в том числе вооружения украинской армии и возможность членства Украины в НАТОВ Москве отреагировали негативно.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что во время визита Зеленского в Вашингтон США продемонстрировали то, чего не ожидали в России.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Джо Байден, Кремль, Дмитрий Песков, МИД России, переговоры, Вашингтон, вооружение, агрессия, угрозы, Владимир Зеленский, Мария Захарова, президент, спикер, встреча, брифинг
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