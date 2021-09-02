В МИД РФ предостерегли США от использования Украины в качестве орудия против России

Использование Вашингтоном Киева против РФ может привести "к весьма предсказуемым и печальным последствиям", отметила Захарова Фото: mid.ru

В частности, она подчеркнула, что "использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям". Захарова уточнила, что "последствия" в данном случае "имеет в виду для Украины".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу в Вашингтоне глав Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, отмечал, что "российская тематика была высоко в повестке дня", сообщает ТАСС.

По словам Пескова, "там речь идет об украинско-американской дружбе против России". То есть "они дружат не для себя, а против России", резюмировал спикер Кремля.