Во время визита Зеленского в Вашингтон США продемонстрировали то, чего не ожидали в России – Яценюк

Яценюк (на фото) считает, что визит Зеленского в США может стать историческим Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Очень хорошо, что этот визит состоялся. Соединенные Штаты Америки продемонстрировали то, чего в России не ожидали, поэтому такая нервная реакция всего российского руководства – что Соединенные Штаты не отвернулись от Украины, а, наоборот, продемонстрировали не на словах, а на деле очень четкую поддержку в оборонном, безопасностном, финансовом, экономическом, геополитическом секторах", – сказал он.

Озвученные в ходе визита в США заявления и декларации экс-премьер Украины назвал "прекрасными".

"Это начало, это очень хорошее начало, и теперь от украинской власти и американской администрации зависит, станет ли этот визит историческим. У нас есть шанс, чтобы историки оценили этот визит как часть глобальной истории в случае, если мы достигнем успеха, а мы должны достигнуть успеха", – заявил Яценюк.