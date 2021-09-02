Минэкономики Украины и минторговли США подписали меморандум о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества

"В меморандуме участники зафиксировали намерения укреплять коммерческие связи между странами для содействия процветанию, безопасности и росту. Предусмотрено продвижение коммерческого участия американских компаний в украинской экономике, а также продвижение коммерческого участия украинских компаний в экономику США", – говорится в сообщении.

Кроме того, участники в меморандуме зафиксировали вспомогательные цели, связанные с разработкой и реализацией коммерческих проектов и государственных закупок как в Украине, так и в США.

"Сегодняшний меморандум станет надежной основой для реализации проектов в указанных сферах, учитывая подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США. Уже на протяжении ближайших месяцев ожидаем формирования пакета проектов по основным и приоритетным направлениям: по декарбонизации, модернизации энергетики, развитию сетей передачи, инфраструктуре", – заявил Любченко.

Во время обмена мнениями стороны отметили настрой на дальнейшее взаимодействие ведомств в отношении присутствия национальных экспортеров на рынках обеих стран, углубление торговых и инвестиционных отношений.

Подписание меморандума закладывает фундамент для долгосрочного коммерческого сотрудничества в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, цифровая экономика, оборонные технологии и технологии гражданской защиты, технологии таможенного и пограничного контроля, кибербезопасность, медоборудование, фармацевтические препараты и другое. Стороны договорились, что этот перечень является не окончательным и может расширяться при необходимости.

Помимо этого, Украина и США зафиксировали в меморандуме намерение расширять сотрудничество в сфере украинской приватизации, госзакупок, в том числе путем предоставления американским компаниям информации, добавили в министерстве.