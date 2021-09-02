Минэкономики Украины и минторговли США подписали меморандум о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества

"В меморандуме участники зафиксировали намерения укреплять коммерческие связи между странами для содействия процветанию, безопасности и росту. Предусмотрено продвижение коммерческого участия американских компаний в украинской экономике, а также продвижение коммерческого участия украинских компаний в экономику США", – говорится в сообщении.
Кроме того, участники в меморандуме зафиксировали вспомогательные цели, связанные с разработкой и реализацией коммерческих проектов и государственных закупок как в Украине, так и в США.
"Сегодняшний меморандум станет надежной основой для реализации проектов в указанных сферах, учитывая подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США. Уже на протяжении ближайших месяцев ожидаем формирования пакета проектов по основным и приоритетным направлениям: по декарбонизации, модернизации энергетики, развитию сетей передачи, инфраструктуре", – заявил Любченко.
Во время обмена мнениями стороны отметили настрой на дальнейшее взаимодействие ведомств в отношении присутствия национальных экспортеров на рынках обеих стран, углубление торговых и инвестиционных отношений.
Подписание меморандума закладывает фундамент для долгосрочного коммерческого сотрудничества в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, цифровая экономика, оборонные технологии и технологии гражданской защиты, технологии таможенного и пограничного контроля, кибербезопасность, медоборудование, фармацевтические препараты и другое. Стороны договорились, что этот перечень является не окончательным и может расширяться при необходимости.
Помимо этого, Украина и США зафиксировали в меморандуме намерение расширять сотрудничество в сфере украинской приватизации, госзакупок, в том числе путем предоставления американским компаниям информации, добавили в министерстве.
Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Центральным событием визита стала встреча президентов двух государств.
Кроме того, в Вашингтоне прошли встречи руководителей ключевых для украино-американских отношений министерств, был подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. Зеленский в рамках визита в США провел встречу с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом и ознакомил делегацию ВБ с реформами, которые проводятся в стране.
США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО, правительство США заявило о намерении выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.
Отдельный блок заявления посвящен экономике и расширению коммерческого сотрудничества, в том числе двум меморандумам о взаимопонимании в этой сфере, которые от Украины подписал Любченко. Отмечается также, что Украина и США планируют пересмотреть действие Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве на осеннем заседании совета по торговле и инвестициям.