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Минэкономики Украины и минторговли США подписали меморандум о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества

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Стороны выразили намерение укреплять коммерческие связи между странами "для содействия процветанию, безопасности и росту"
Стороны выразили намерение укреплять коммерческие связи между странами "для содействия процветанию, безопасности и росту"
Фото: me.gov.ua

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко и министр торговли США Джина Раймондо подписали в Вашингтоне меморандум о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества между Украиной и США. Об этом 2 сентября сообщило Минэкономики.

"В меморандуме участники зафиксировали намерения укреплять коммерческие связи между странами для содействия процветанию, безопасности и росту. Предусмотрено продвижение коммерческого участия американских компаний в украинской экономике, а также продвижение коммерческого участия украинских компаний в экономику США", – говорится в сообщении.

Кроме того, участники в меморандуме зафиксировали вспомогательные цели, связанные с разработкой и реализацией коммерческих проектов и государственных закупок как в Украине, так и в США.

"Сегодняшний меморандум станет надежной основой для реализации проектов в указанных сферах, учитывая подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США. Уже на протяжении ближайших месяцев ожидаем формирования пакета проектов по основным и приоритетным направлениям: по декарбонизации, модернизации энергетики, развитию сетей передачи, инфраструктуре", – заявил Любченко.

Во время обмена мнениями стороны отметили настрой на дальнейшее взаимодействие ведомств в отношении присутствия национальных экспортеров на рынках обеих стран, углубление торговых и инвестиционных отношений.

Подписание меморандума закладывает фундамент для долгосрочного коммерческого сотрудничества в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, цифровая экономика, оборонные технологии и технологии гражданской защиты, технологии таможенного и пограничного контроля, кибербезопасность, медоборудование, фармацевтические препараты и другое. Стороны договорились, что этот перечень является не окончательным и может расширяться при необходимости.

Помимо этого, Украина и США зафиксировали в меморандуме намерение расширять сотрудничество в сфере украинской приватизации, госзакупок, в том числе путем предоставления американским компаниям информации, добавили в министерстве.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский во главе украинской делегации в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Центральным событием визита стала встреча президентов двух государств.

Кроме того, в Вашингтоне прошли встречи руководителей ключевых для украино-американских отношений министерств, был подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. Зеленский в рамках визита в США провел встречу с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом и ознакомил делегацию ВБ с реформами, которые проводятся в стране.

США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО, правительство США заявило о намерении выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Отдельный блок заявления посвящен экономике и расширению коммерческого сотрудничества, в том числе двум меморандумам о взаимопонимании в этой сфере, которые от Украины подписал Любченко. Отмечается также, что Украина и США планируют пересмотреть действие Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве на осеннем заседании совета по торговле и инвестициям.

Теги: США, инвестиции, экономика, Министерство экономики, меморандум, торговля, сотрудничество, Минэкономики, Алексей Любченко
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