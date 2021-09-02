Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину

В мероприятии приняли участие представители финансовых, энергетических компаний, предприятий, работающих в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.
Зеленский рассказал американским бизнесменам о плане трансформации Украины, который направлен на привлечение в украинскую экономику около $300 млрд.
"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20–25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний и мы будем рады им", – подчеркнул он.
Президент заявил, что Украина делает реальные шаги для поддержки бизнеса, он, в частности, напомнил и о банковской реформе и готовности к приватизации "ПриватБанка", реформе государственного концерна "Укроборонпром".
Глава государства также сообщил о государственной поддержке инвесторов, которые вкладывают в Украину от €20 млн.
"Много реформ, много шагов. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры", – сказал Зеленский.
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом.
1 сентября президент Украины впервые встретился с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома заявил, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден сказал, что хочет приехать с визитом в Украину.
Еще до окончания встречи США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.
Зеленский заявил, что встреча с Байденом прошла в "продуктивной, но не в постоянно солнечной атмосфере". Он сказал, что не знает, возникла ли между ним и президентом США "химия", и назвал переговоры "нормальным мужским разговором".
Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.