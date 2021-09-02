Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину

Зеленский рассказал о господдержке инвесторов, которые вкладывают в Украину от €20 млн Фото: president.gov.ua

В мероприятии приняли участие представители финансовых, энергетических компаний, предприятий, работающих в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.

Зеленский рассказал американским бизнесменам о плане трансформации Украины, который направлен на привлечение в украинскую экономику около $300 млрд.

"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20–25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний и мы будем рады им", – подчеркнул он.

Президент заявил, что Украина делает реальные шаги для поддержки бизнеса, он, в частности, напомнил и о банковской реформе и готовности к приватизации "ПриватБанка", реформе государственного концерна "Укроборонпром".

Глава государства также сообщил о государственной поддержке инвесторов, которые вкладывают в Украину от €20 млн.

"Много реформ, много шагов. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры", – сказал Зеленский.