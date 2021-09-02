Зеленский с супругой открыли в Вашингтоне Украинский дом

Зеленский отметил, что стратегическое партнерство Украины и США будет укрепляться Фото: president.gov.ua

Зеленский назвал мероприятие знаковым завершением своего пребывания в Вашингтоне. Он отметил, что этим проектом занималась посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Обращаясь к лидерам украинской общины в США, президент отметил, что благодаря украинцам, проживающимх в этой стране, территория нашего государства простирается до Соединенных Штатов", – отметили в пресс-службе Зеленского.

Глава государства сказал, что стратегическое партнерство двух стран будет укрепляться, украинская община в США будет играть значительную роль в этом процессе.

2 сентября Зеленский планирует вылететь в Калифорнию, где у него запланированы встречи с основателем американских компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon и космической компании Blue Origin Джеффом Безосом.