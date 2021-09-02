Зеленский: Не знаю, возникла ли "химия" во время встречи с Байденом. Она прошла в нормальной, продуктивной атмосфере

Зеленский: То, что вместо часа встреча длилась два часа говорит, что стороны заинтересованы в диалоге Фото: EPA

"Не знаю, возникла ли "химия", сложно сказать. Но то, что вместо часа встреча длилась два часа, говорит о том, что стороны действительно заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога. Считаю, что в целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере, но таким нормальным мужским разговором", – сказал он.

Зеленский сказал, что услышал "только приятные слова" от Байдена, а негатива по отношению к Украине и к нему лично "не было вообще".