В Минэкономики рассказали, в каких регионах Украины больше всего выросла зарплата в июле

"В июле 2021 года средняя номинальная заработная плата в Украине составляла более 14,3 тыс. грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. По сравнению с июлем прошлого года она выросла на 21,5%, реальная заработная плата выросла на 10,2%", – отметили в Минэкономики.

Больше всего зарплата выросла в Закарпатской (24,4%), Хмельницкой (23,8%) и Волынской (23,7%) областях, добавили в ведомстве.

По данным Госстата Украины, самый высокий уровень оплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций – более 24,9 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – почти 24,5 тыс. грн, государственного управления и обороны, обязательного медицинского страхования – около 20,8 тыс. грн, профессиональной, научной и технической деятельности – 19,2 тыс. грн.

Самая высокая средняя зарплата в Киеве (почти 21 тыс. грн), самая низкая – в Черновицкой области (около 11,4 тыс. грн).